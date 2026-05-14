Una scena di tensione tra la moglie del presidente francese e il marito è diventata oggetto di attenzione dopo essere stata ripresa dalle telecamere. L’incidente, avvenuto durante un momento pubblico, ha mostrato Brigitte Macron schiaffeggiare il presidente, scatenando molte discussioni sui social. Fonti riferiscono che alla base dello scontro ci sarebbe stata una lite per motivi di gelosia, legata a messaggi scambiati tra la First Lady e un’attrice. La vicenda ha attirato l’interesse di media e pubblico.

Ci sarebbe una scenata di gelosia dietro lo schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel. Lo scontro fra la Première Dame e il presidente Francese era stato immortalato dalle telecamere ed era diventato da subito virale, dando vita a numerose speculazioni sulla coppia. L’episodio e lo schiaffo di Brigitte. L’episodio di cui si torna a parlare oggi risale al maggio 2025. All’epoca Brigitte Macron e il marito erano in visita ufficiale in Vietnam. Le telecamere che li attendevano fuori dall’aereo presidenziale all’aeroporto di Hanoi immortalarono le mani di Brigitte sul volto di Emmanuel Macron. Le immagini fecero il giro del mondo e scatenarono un acceso dibattito, diventando viralissime sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Brigitte e lo schiaffo a Macron. “Fu una scenata di gelosia, messaggi con un’attrice”

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