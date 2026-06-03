La favola di Maja Chwalinska | chi è la semifinalista del Roland Garros da n114 del mondo!

Una giocatrice che era al numero 114 del ranking mondiale ha raggiunto le semifinali del Roland Garros 2026. Lunedì 18 maggio ha affrontato nel primo turno delle qualificazioni una tennista francese e oggi si è assicurata un posto tra le ultime quattro del torneo. La sua progressione si è conclusa con la vittoria contro la rivale francese, permettendole di avanzare nel torneo principale.

Lunedì 18 maggio scendeva in campo per affrontare la francese Alice Rame nel primo turno delle qualificazioni, oggi si è qualificata per le semifinali del Roland Garros 2026. La protagonista di questa favola è Maja Chwalinska, tennista polacca di 24 anni mai capace di sfondare la barriera della top100 mondiale e con alle spalle due sole partecipazioni nel tabellone principale di un Major. La mancina di Dabrowa Gornicza, numero 114 della classifica WTA, ha dovuto superare tre turni di qualificazione per effettuare il suo debutto assoluto nel main draw dell’Open di Francia. Con il successo odierno ai quarti sulla russa Anna Kalinskaya, il bilancio aggiornato di Chwalinska sulla terra rossa parigina in queste settimane è di otto affermazioni consecutive ed un solo set lasciato per strada ai sedicesimi contro la greca Maria Sakkari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La favola di Maja Chwalinska: chi è la semifinalista del Roland Garros da n.114 del mondo!

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WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ

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