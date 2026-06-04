Un tennista ha scalato dalla posizione 104 al 34 nella classifica mondiale, avvicinandosi alla top 15. Dopo un infortunio, ha ottenuto una serie di risultati positivi, tra cui le semifinali a Parigi. Questi risultati lo hanno portato a migliorare sensibilmente la classifica, segnando una rinascita nel circuito. La crescita è stata accelerata dalle prestazioni nelle ultime competizioni, che hanno contribuito al suo avanzamento.

Per uno che è rimasto in campo 19 ore e 42 minuti a Parigi – record in uno Slam, superato Albert Costa (18 ore e 31 minuti al Roland Garros 2003) – la scalata alla classifica deve essere una passeggiata di salute. Però fa comunque impressione scorrere il ranking live compilato dall’Atp: Matteo Arnaldi aveva cominciato il torneo da numero 104 del mondo e oggi, dopo aver raggiunto le semifinali, si ritrova al 34° posto: 70 posizioni guadagnate finora. La migliore prestazione della carriera in uno Slam gli vale, infatti, 800 punti, che diventano 750 netti dovendo scartare i 50 del secondo turno dell’anno scorso. Così il suo bottino cresce da 586 a 1336 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La scalata di Arnaldi: da numero 104 al 34° posto della classifica. E sogna addirittura la top 15

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