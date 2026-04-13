La classifica ATP aggiornata vede Jannik Sinner al primo posto dopo aver vinto il torneo di Montecarlo, superando Carlos Alcaraz, sconfitto nella finale del Masters 1000. Musetti scende alla nona posizione. La vittoria di Sinner sul rosso monegasco ha portato il tennista italiano in vetta alla graduatoria mondiale, mentre il giocatore spagnolo si trova ora al secondo posto. La classifica riflette i risultati delle ultime settimane nel circuito professionistico.

AGI - Dopo i festeggiamenti in campo arriva anche la certificazione dell' Atp: grazie al trionfo sul rosso di Montecarlo, Jannik Sinner torna sul trono della classifica mondiale, scavalcando il rivale Carlos Alcaraz, battuto nella finale del Masters 1000 del Principato. Il fuoriclasse altoatesino supera anche le settimane da leader del ranking di Alcaraz, iniziando la numero 67 contro le 66 dello spagnolo. Essendo usciti i 50 punti dell'Atp 500 di Halle 2025, Sinner ha ora un margine di 110 punti su Alcaraz, che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l'anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La nuova classifica ATP: Sinner torna numero 1, Musetti scivola al nono posto

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A Monte Carlo entrano in scena i big: Sinner punta al sorpasso su Alcaraz, per Musetti è un momento delicato | La nuova classifica AtpL’obiettivo è chiaro e semplice: vincere anche a Monte Carlo e sorpassare Carlos Alcaraz nel ranking Atp, a prescindere dal suo risultato.