Cortis trionfano in classifica | scalata epica al primo posto

Il gruppo musicale ha raggiunto il primo posto nella classifica mondiale degli album il 25 aprile 2026, grazie a una scalata rapida e inaspettata. Il successo online, in particolare attraverso le piattaforme di streaming, ha contribuito a consolidare questa posizione. La conquista rappresenta un risultato importante per la band, che aveva già ottenuto riconoscimenti sul fronte digitale nelle settimane precedenti.

? Cosa sapere I CORTIS raggiungono il primo posto World Albums Chart il 25 aprile 2026.. Il successo digitale dei TXT conferma il nuovo primato dello streaming globale.. Il venticinquesimo aprile 2026 segna un punto di svolta nelle classifiche musicali globali con la conquista del primo posto da parte dei CORTIS, che dopo sette mesi di attesa hanno portato il debutto COLOR OUTSIDE THE LINES al vertice della World Albums Chart nella sua trentaduesima settimana. I dati relativi alla settimana conclusasi il 25 aprile mostrano una gerarchia dominata da gruppi consolidati e nuove forze emergenti. Mentre i CORTIS scalano la vetta con il loro EP,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cortis trionfano in classifica: scalata epica al primo posto Notizie correlate Leggi anche: TXT trionfano su Music Core: Stick With You conquista il primo posto Taekwondo, Balestrate e Trappeto trionfano ai campionati regionali con un primo e un secondo postoInizia con un doppio successo l'anno sportivo dell’associazione Le Pantere della polizia di Trappeto e Balestrate.