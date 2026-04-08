Precipitato dall’ottavo piano Restituita la salma alla famiglia | È stato un tragico incidente

La salma di Louis Pisha è stata restituita ai familiari dopo che la pm Mariangela Farneti ha concesso il nulla osta. La morte si è verificata in seguito a una caduta dall’ottavo piano di un edificio. La famiglia potrà ora organizzare i funerali e dare l’ultimo saluto al proprio caro. La vicenda è stata considerata un tragico incidente.

La famiglia potrà riavere il corpo di Louis, per dargli l’ultimo saluto. La pm Mariangela Farneti ha disposto ieri il nulla osta per la restituzione della salma di Louis Pisha ai genitori Vjola e Plaurent e al fratello David. Non sarà necessaria l’autopsia, un ulteriore strazio per una famiglia già distrutta, visto che le cause della morte del dodicenne sono purtroppo chiare. In Procura resta però ancora aperto il fascicolo per omicidio colposo, un titolo di reato individuato soltanto per svolgere quegli accertamenti tecnici necessari a delineare la tragica dinamica degli eventi che hanno portato alla caduta e alla morte di Louis, precipitato da un lucernario che si è rotto sotto i suoi piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipitato dall’ottavo piano. Restituita la salma alla famiglia: "È stato un tragico incidente" Federica Torzullo: salma restituita alla famiglia, i funerali sabato a AnguillaraA Anguillara Sabazia, piccolo borgo alle porte di Roma, la communità si prepara per i funerali di Federica Torzullo, la donna assassinata a causa del... Due arrestati dopo il decesso di uomo precipitato dal ottavo piano: indagini in corso su circostanze misterioseUn uomo di 31 anni, di nazionalità colombiana, è morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Domenico Cimarosa a Pioltello,... Temi più discussi: Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni; Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne; 12enne precipita dall'ottavo piano di un palazzo, stava giocando con i suoi amici. Disposta l'autopsia; La tragedia di Louis, caduto dall’ottavo piano mentre stava giocando. Precipitato dall’ottavo piano. Restituita la salma alla famiglia: È stato un tragico incidenteIl fascicolo per omicidio colposo resta aperto per completare gli accertamenti sulla dinamica. Dalle indagini non sarebbero emerse responsabilità degli amici del dodicenne nella caduta. ilrestodelcarlino.it Precipita dall’ottavo piano nella tromba delle scale, morto un ragazzo di 12 anniTragedia a Bologna: un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere precipitato nella tromba delle scale di una palazzina in via Piave, intorno alle 19 di ieri. blitzquotidiano.it Bimbo precipitato dall’ottavo piano, lo psicologo Francesco Campione aiuterà gli alunni della II A ad affrontare il lutto. La preside Marianna Dimauro: “Dobbiamo supportare i nostri ragazzi in ogni modo” - facebook.com facebook