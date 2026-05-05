Bimbo trovato morto nella culla niente autopsia Il piccolo è morto per cause naturali | salma restituita alla famiglia

Un bambino di sei mesi è stato trovato senza vita nella sua culla in un'abitazione di Jesi. La salma è stata restituita ai familiari dopo che sono state escluse cause esterne alla morte. Non è stata disposta l’autopsia sul corpo del piccolo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

JESI - È stata restituita ai familiari la salma del bimbo di 6 mesi trovato senza vita nella culla nell’abitazione di via XXIV Maggio. Sul corpo del piccolo non sarà eseguita l’autopsia. Dagli accertamenti non sono emersi segni di violenza e il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a JesiJESI Dolore, sconcerto e profonda commozione riempiono queste ore in città dopo la notizia terribile della morte di un neonato domenica pomeriggio in... Bimbo morto all’asilo, l’esito shock dell’autopsia: “Un’agonia, com’è morto”Una ricostruzione che aggiunge nuovi elementi, drammatici, a una vicenda che ha scosso profondamente una comunità. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bimbo trovato morto a 8 mesi nel lettino: si indaga sulle cause della tragedia; Bimbo di 2 anni trovato in piscina: rianimato sul posto, muore poco dopo. È tragedia in Canton Ticino; Bimbo morto all'asilo nido, l'esito dell'autopsia: Agonia di quasi 5 minuti; Jesi: bambino di 12 mesi morto nel lettino, choc in via XXIV Maggio. Bimbo di 2 anni trovato in piscina a Vico Morcote e morto in ospedale, cos’è successo? Il nodo dei minuti prima dell’allarme delle 14Un bambino di due anni, una piscina privata, un allarme partito poco prima delle 14 e una corsa in ospedale che non è bastata. È una tragedia difficile anche solo da raccontare quella avvenuta a Vico ... alphabetcity.it Questa mattina ho trovato così il Presidente Matisse, ha dormito in un cestino minuscolo. E' che lui, in fondo, si sente ancora un bimbo. Buona giornata! - facebook.com facebook