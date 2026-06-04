La Sagra di Sant’Eurosia a Salizzole

A Salizzole, la Sagra di Sant’Eurosia si terrà dal 4 al 9 giugno 2026. La manifestazione, che si svolge ogni anno, prevede spettacoli, bancarelle e eventi religiosi legati alla festa della santa. La tradizione viene riproposta puntualmente, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. La sagra rappresenta un appuntamento fisso nel calendario del paese, con attività che durano diversi giorni.

La tradizione si rinnova a Salizzole con il ritorno della Sagra di Sant’Eurosia, in programma dal 4 al 9 giugno 2026. Sei giorni di appuntamenti che uniranno momenti dedicati alla comunità, iniziative sportive, musica dal vivo e proposte gastronomiche, confermando uno degli eventi più attesi del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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