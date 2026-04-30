La Sagra di Sant' Eurosia a Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio

Nelle colline di Santa Lucia ai Monti si svolge nuovamente la tradizionale Sagra di Sant'Eurosia, un evento che richiama visitatori da diverse zone durante la stagione primaverile. La manifestazione prevede esposizioni, bancarelle e momenti di convivialità, e si tiene nel contesto del borgo locale. Quest’anno, la sagra si svolge nel rispetto delle normative vigenti, con misure di sicurezza e limitazioni di accesso legate alla situazione sanitaria.

Tra le dolci colline di Santa Lucia ai Monti, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: la Sagra di Sant'Eurosia. Dal 30 aprile al 4 maggio, il piccolo borgo si anima con cinque giorni dedicati alla convivialità, alla musica e alle tradizioni del territorio.SAGRE, FESTE ED EVENTI.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Grande staffetta di solidarietà per il Kosovo a Valeggio Sul MincioAssociazioni locali e carabinieri uniti per consegnare beni di prima necessità e presidi sanitari alle popolazioni in difficoltà Giovedì scorso, 26... "Pasqua sulle Torri" al Castello scaligero di Valeggio sul MincioIn occasione delle festività pasquali, il Castello scaligero apre in via straordinaria le sue torri al pubblico, offrendo un’opportunità rara per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sagra di San Marco a Celeseo di Sant'Angelo dal 17 aprile al 3 maggio 2026; Concerto per Andrea, musica che prepara la 370^ Festa di Sant'Efisio; Sagra Fave e Salame a Sant'Olcese: il 25 aprile torna il tradizionale appuntamento con il gusto; Sant’Efisio 2026, la Sardegna si prepara al voto: il programma completo dal 24 aprile. SAN PONSO – Partita con successo e con grande partecipazione la 24° Sagra delle Rane (FOTO E VIDEO)È iniziata davvero con successo, la 24esima edizione della Sagra delle Rane di San Ponso, organizzata dalla Pro Loco del paese. Il primo fine ... obiettivonews.it La Sagra di San Giuseppe a Torretta di LegnagoA Torretta di Legnago, piccola frazione nel cuore della pianura veronese, la tradizione torna protagonista con la 44esima edizione della Sagra dedicata a San Giuseppe. L’appuntamento è fissato per il ... veronasera.it Programma sagra di sant' Efisio Descrizione programma sagra di sant' Efisio - facebook.com facebook