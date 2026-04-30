A Santa Lucia ai Monti si svolge la Sagra di Sant'Eurosia dal 30 aprile al 4 maggio. Durante la manifestazione, il Circolo NOI organizza riti agricoli e tradizioni gastronomiche nel borgo di Valeggio. La festa comprende momenti dedicati alle pratiche rurali e alle specialità locali, coinvolgendo la comunità nel rispetto delle tradizioni. L’evento si tiene nel periodo tra fine aprile e inizio maggio.

? Cosa sapere Santa Lucia ai Monti ospita la Sagra di Sant'Eurosia dal 30 aprile al 4 maggio.. Il Circolo NOI organizza riti agricoli e tradizioni gastronomiche nel borgo di Valeggio.. Dal 30 aprile al 4 maggio, il borgo di Santa Lucia ai Monti a Valeggio sul Mincio ospita la Sagra di Sant’Eurosia, un appuntamento che anima le colline con cinque giorni di riti e convivialità. Il Circolo NOI organizza l’evento, portando in piazza musica, tradizioni contadine e i sapori autentici del territorio tra le strade del piccolo centro. La festa si apre proprio oggi, giovedì 30 aprile, segnando l’inizio di una settimana dedicata alla comunità. cerca il gusto della tradizione, gli stand gastronomici sono pronti a servire specialità locali, con una particolare attenzione ai tortellini e alle grigliate preparate sulla brace.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Lucia ai Monti: tra sapori e riti la festa di Sant’Eurosia

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