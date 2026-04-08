Nella guerra tra Russia e Ucraina si segnala una nuova tensione tra Mosca e gli Stati baltici. Secondo fonti ufficiali, il ministro degli Esteri russo avrebbe indirizzato minacce agli Stati baltici per il loro sostegno all’Ucraina nel conflitto. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che gli Stati baltici sono stati avvertiti di conseguenze future legate alle loro azioni. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di questa comunicazione.

Nella guerra tra Russia e Ucraina emerge un nuovo scenario. È, infatti, giunta notizia che il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, abbia minacciato (seppur lievemente) gli Stati baltici per aver favorito l’Ucraina nel conflitto. L’accusa concerne la concessione dello spazio aereo da parte delle forze ucraine contro i terminali petroliferi russi. Stati baltici accusati dalla Russia di aver favorito l’Ucraina nel conflitto. La minaccia è arrivata tramite la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha dichiarato ai giornalisti: «(gli Stati baltici, ndr) hanno ricevuto un avvertimento appropriato». L’avvertimento rivolto a Estonia, Lettonia e Lituania prosegue, affermando: «Se i regimi di questi Paesi hanno abbastanza buon senso, ascolteranno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, minaccia agli Stati baltici per aver aiutato l’Ucraina. Zakharova: «Sono stati avvertiti»

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