Droni ucraini nei Paesi baltici Von der Leyen | La Russia sta fallendo Vinceremo

Sono stati segnalati droni ucraini nei cieli dei Paesi baltici, con allarmi aerei e famiglie che cercano rifugio nei bunker. Le scuole sono state chiuse e i trasporti interrotti, creando un clima di tensione. Ursula von der Leyen ha dichiarato che la Russia sta fallendo nel suo tentativo di destabilizzare la regione e ha affermato che l'Occidente vincerà.

Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di destabilizzare gli Stati baltici a causa dei droni ucraini: “Allarmi aerei, famiglie che si rifugiano nei bunker, scuole chiuse, trasporti interrotti. Questa è la realtà sul confine orientale dell’Europa nel 2026.? Oggi sta succedendo qui, domani succederà altrove lungo il confine orientale. E dobbiamo capire chiaramente cosa questo significa. Questi non sono incidenti isolati. Questa è la strategia deliberata della Russia per destabilizzare le nostre società democratiche. Ma, come sui campi di battaglia in Ucraina, la Russia sta fallendo. Proprio come prima, quando ha armato i migranti e li ha spinti oltre il confine, voglio ancora una volta lodare la resilienza dei popoli baltici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta

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