Un concorrente ha vinto una puntata di “La Ruota della Fortuna” dopo una lunga rincorsa, ma si è lasciato andare alle emozioni, piangendo in diretta. Gerry Scotti è intervenuto per calmare il concorrente e ricordargli di mantenere il controllo. La registrazione si è conclusa con il vincitore che ha ringraziato e abbracciato i membri del pubblico. Nessuna altra informazione sui dettagli della trasmissione o sull’esito finale.

Una vittoria arrivata sul filo di lana, dopo una lunga rincorsa e un finale da protagonista. La puntata del 4 giugno de La Ruota della Fortuna ha regalato uno dei momenti più emozionanti di questa stagione grazie all’impresa di Gianluca, receptionist di Fiumicino, che è riuscito a ribaltare la partita nell’ultimo round diventando il nuovo campione del programma. A rendere speciale il momento non è stato soltanto il risultato, ma la reazione spontanea del concorrente. Subito dopo aver conquistato il titolo, Gianluca non è riuscito a trattenere la commozione ed è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere. Un’emozione sincera che ha coinvolto anche Gerry Scotti, da sempre attento alle storie e ai sentimenti dei protagonisti del game show di Canale 5. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, vince ma non riesce a trattenersi: Gerry Scotti interviene

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