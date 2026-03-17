Durante la trasmissione de La Ruota della Fortuna, uno dei programmi più seguiti in Italia, si è verificato un malore di una concorrente. Gerry Scotti, conduttore dello show, è intervenuto immediatamente in diretta per assistere la partecipante. La scena ha generato preoccupazione tra il pubblico presente in studio e gli spettatori a casa. La concorrente è stata presa in cura dai presenti fino all’arrivo dei soccorsi.

Momenti di apprensione nello studio de La Ruota della Fortuna, uno dei quiz più seguiti della televisione italiana. Durante la puntata andata in onda il 16 marzo 2026, una concorrente ha accusato un lieve malore subito dopo una delle prove, interrompendo per qualche istante il normale svolgimento del programma. A gestire la situazione è stato il conduttore Gerry Scotti, che ha immediatamente dimostrato grande prontezza e sensibilità, rassicurando sia la partecipante che il pubblico da casa. Leggi anche: “Rimpiazzato”. La decisione su Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna Il malore in studio e l’intervento immediato. L’episodio ha riguardato la concorrente Georgina, protagonista della puntata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Malore a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti interviene in diretta: paura per la concorrente

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La ruota della fortuna, o meglio della sfortuna. Una ennesima conversione grillina. Il Fatto non percepisce fondi pubblici. O meglio non li ha percepiti finora ma li percepirà perché ora ne ha bisogno. O meglio li percepirà solo se continuerà ad averne bisogno. x.com