Il preserale di Canale 5 continuerà a essere trasmesso durante tutta l’estate, con Gerry Scotti e Samira Lui ancora in onda. La programmazione estiva è stata confermata, senza pause, per il quiz show. La decisione riguarda la trasmissione che, finora, ha mantenuto il suo slot regolare anche durante i mesi più caldi. La messa in onda si protrarrà senza interruzioni fino a settembre.

Milano, 26 maggio 2026 – Un’estate senza sosta per il preserale di Canale 5. A dispetto delle indiscrezioni che circolavano fino a qualche settimana fa, Mediaset ha deciso di non spegnere i motori del quiz del preserale: Gerry Scotti e Samira Lui continueranno a far girare i tabelloni della Ruota della Fortuna per tutta l’estate, senza concedersi alcuna pausa. "Com’era lo slogan? Più di ieri, meno di domani, perché noi ci saremo sempre a farvi compagnia", le parole con cui Gerry Scotti, nel corso di una puntata, ha fatto un riferimento indiretto all’ultima decisione di Cologno Monzese. Il retroscena di Publitalia. A rivelare la strategia di Cologno Monzese sono i nuovi listini di Publitalia, il documento ufficiale che traccia la rotta pubblicitaria e i palinsesti dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Ruota della Fortuna non si ferma: Gerry Scotti e Samira Lui in onda per tutta l'estate

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