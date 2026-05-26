La Ruota della Fortuna continuerà a essere trasmessa anche ad agosto, suscitando le proteste del pubblico. La trasmissione, che va avanti da anni, non subirà pause durante il mese di agosto, generando insoddisfazione tra gli spettatori. Le polemiche si sono accese sui social e sui forum online, con molti utenti che criticano la programmazione continua e la mancanza di pause estive.

L’estate televisiva di Mediaset prende forma e, come ogni anno, non mancano le polemiche. Nelle ultime ore sono stati svelati i nuovi palinsesti estivi e una scelta in particolare ha immediatamente acceso il dibattito sui social: La Ruota della Fortuna continuerà ad andare in onda per tutta l’estate. Una decisione che ha sorpreso molti telespettatori, divisi tra chi considera il quiz di Gerry Scotti una compagnia rassicurante e chi invece teme un’ eccessiva sovraesposizione del programma. La Ruota della Fortuna non va in vacanza: ma è una strategia giusta spremere un programma fino all’osso?. Secondo quanto emerso dai listini di Publitalia, Mediaset avrebbe deciso di non interrompere la messa in onda de La Ruota della Fortuna nemmeno durante la bella stagione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che noia, La Ruota della Fortuna non si fermerà nemmeno ad agosto: non sarà un po’ troppo? Pubblico in rivolta

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