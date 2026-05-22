L’Arsenal si è laureato campione della Premier League dopo che il Manchester City ha pareggiato contro il Bournemouth, permettendo ai Gunners di conquistare il titolo matematicamente. Nel frattempo, in Italia, il Bologna ha ottenuto un risultato positivo, portando in cassa un bonus per il difensore Calafiori. La vittoria dell’Arsenal segna il ritorno del club in vetta dopo anni di assenza, mentre per il Bologna si tratta di un passo importante in una stagione ancora aperta.

L’Arsenal ha vinto la Premier League grazie al pareggio del Manchester City contro il Bournemouth che ha consegnato la matematica della vittoria ai Gunners che, dopo tanti anni sono tornati a primeggiare in Inghilterra. La vittoria dell’Arsenal porta milioni al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Il successo degli uomini di Arteta ha fatto sorridere anche il Bologna con i rossoblu che, secondo quanto raccolto da Il Resto del Carlino, avrebbero incassato una somma intorno ai 2 milioni di euro grazie al successo in campionato dell’Arsenal. Al momento della cessione di Riccardo Calafiori alla squadra londinese, i club avevano concordato 5 milioni di bonus legati ai successi della formazione di Arteta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arsenal campione, il Bologna sorride: bonus in arrivo per Calafiori

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