la roma saluta dovbyk e punta un centravanti in serie a

La Roma ha concluso la stagione con la qualificazione alla Champions League e ora si concentra sul mercato. La società sta cercando un nuovo centravanti da inserire nella rosa per la prossima stagione di Serie A. Nel frattempo, il club ha deciso di salutare Dovbyk, che lascerà la squadra. Le trattative sono in corso per individuare il sostituto, con obiettivi ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei candidati, ma la ricerca di un attaccante resta prioritaria.

Conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Roma è tempo di lavorare in sede di calciomercato per cercare di trovare i rinforzi da regalare a Gian Piero Gasperini per il 20262027. Dovbyk verso l’addio alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Camelio.it, la Roma starebbe valutando l’ipotesi di riportare nella capitale Gianluca Scamacca, centravanti che proprio nei giorni scorsi ha visto allungarsi il proprio contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2028. I bergamaschi, infatti, hanno esercitato l’opzione di allungare il contratto del calciatore classe 1999 di un altro anno rispetto alla scadenza prevista nel 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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