Il crollo di Artem Dovbyk e il rebus centravanti | la Roma lo scarica

La Roma ha ufficialmente messo sul mercato Artem Dovbyk, segnando il fallimento dell’investimento più importante delle ultime stagioni. Il calciatore ucraino, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a dimostrare il valore sperato. La decisione arriva dopo un periodo di valutazione, senza che il centravanti abbia mai convinto pienamente. La società ha quindi scelto di cercare nuove opportunità di vendita, chiudendo così un capitolo che si è rivelato deludente.

La Roma ha deciso di mettere ufficialmente sul mercato Artem Dovbyk, certificando il fallimento dell’investimento più importante delle ultime stagioni. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica del quotidiano Il Messaggero, il centravanti ucraino non rientra più nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini, complice un feeling mai nato e un’annata drammatica dal punto di vista realizzativo e fisico. Pagato quasi 40 milioni di euro nel 2024 – terzo acquisto più oneroso della storia giallorossa dietro soltanto a Schick e Abraham – il calciatore ha chiuso il suo biennio nella Capitale con appena 20 reti complessive, quattro in meno di quante ne avesse segnate in un solo anno in Spagna, quando si laureò Pichichi della Liga con la maglia del Girona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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