Il rebus del centravanti dietro Malen | la Roma di D’Amico parte dalle spine Dovbyk e Vaz

La Roma sta affrontando il tema del centravanti dietro a Malen, con un focus su Dovbyk e Vaz. L’insediamento di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo si sta avvicinando, con annunci previsti tra oggi e domani. Contestualmente, il club sta valutando le opzioni per rinforzare l’attacco, in un momento di attenzione particolare per il reparto offensivo. La questione rimane aperta e da approfondire.

L’insediamento di Tony D’Amico, pronto a essere ufficializzato come nuovo direttore sportivo della Roma tra oggi e domani, coincide con l’apertura di un dossier spinoso e urgente legato al reparto offensivo. Il dirigente si trova subito a dover decifrare l’enigma del perfetto vice Malen, un ruolo rimasto scoperto a causa della presenza in rosa di due pedine che non rientrano più nei piani tecnici dell’allenatore. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, la gestione delle posizioni di Artem Dovbyk e Robinio Vaz rappresenta il primo vero ostacolo per la programmazione del mercato estivo giallorosso, costringendo la società a studiare soluzioni creative per evitare pesanti ripercussioni sul bilancio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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