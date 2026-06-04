La ‘rinascita’ di Belen Rodriguez | il racconto sui social dopo il ricovero
Dopo essere stata ricoverata in ospedale, la showgirl argentina ha pubblicato sui social media alcuni momenti della sua vita quotidiana. La sua presenza online si è riattivata, mostrando immagini e aggiornamenti relativi al suo recupero. Non sono state fornite dettagli specifici sulla natura del ricovero o sul suo stato di salute.
(Adnkronos) – Belen documenta la sua rinascita. Dopo la notizia del suo ricovero in ospedale, la showgirl argentina è tornata attiva sui social per condividere momenti della sua quotidianità. Belen ha condiviso nelle ultime ore un carosello di foto dove, tra selfie e scatti allo specchio, si è mostrata serena davanti all'obiettivo. Tra le immagini,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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