Ieri sera, 29 maggio, Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggio sui social dopo alcuni giorni di silenzio. La showgirl, che era stata ricoverata nelle scorse settimane, ha condiviso un breve post per rassicurare i follower. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute o sul motivo del ricovero, solo una nota di ringraziamento e un saluto ai fan.

Belen Rodriguez ieri sera, 29 maggio, è tornata sui social dopo un periodo di silenzio a seguito del ricovero. La conduttrice con uno scatto ha rassicurato coloro che erano preoccupati per il suo stato di salute Giorni di preoccupazioni sono stati gli ultimi per i fan e le persone più care aBelen Rodriguez. La showgirl argentina infattiè stata ricoverata in ospedale dopo un momento di forte fragilità emotiva. A far scattare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla provenienti dall’abitazione della conduttrice. Da lì l’arrivo dei soccorsi e poi le prime cure mediche, infine il ricovero. All’episodio è... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen Rodriguez torna sui social dopo il ricovero e rassicura i fan

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Belen Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: il video a letto tra le lenzuola

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