Belen Rodriguez ha pubblicato un breve video su Instagram dopo il ricovero di lunedì mattina. Fonti vicine alla conduttrice hanno riferito che l’episodio non sarebbe stato grave, ridimensionando quanto inizialmente trapelato. La showgirl non ha fornito dettagli sulle circostanze, limitandosi a condividere il video senza ulteriori commenti. La sua presenza sui social è tornata dopo l’episodio.

Belén Rodríguez è tornata sui social network dopo qualche giorno di silenzio, rassicurando i fan che per giorni sono rimasti col fiato sospeso dopo il suo breve ricovero in ospedale. La conduttrice argentina ha condiviso un breve video muto tra le storie su Instagram in cui fa l'occhiolino mentre è distesa a letto. Nessun commento, nessuna descrizione: solo un video di pochi secondi in cui, distesa a letto in penombra, fa l'occhiolino a favore di telecamera, mostrandosi per la prima volta sui social a pochi giorni dall'intervento della polizia nella sua casa di Milano e il successivo ricovero di poche ore al Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belen Rodriguez torna sui social: il breve video su Instagram dopo il ricovero

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Belen Rodriguez torna sui social dopo il ricovero: il video a letto tra le lenzuola

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