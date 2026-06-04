Ilaria Ulivelli ha visitato Bosco Bello, la villa dove ha vissuto la bisnonna contessa, e ha descritto le vecchie foto come un tesoro che non aveva mai visto prima. La visita ha coinvolto anche suo zio Nicolas, che ha condiviso l’emozione di scoprire immagini e dettagli della residenza storica. La villa rappresenta un legame con le radici familiari e il passato.

e Ilaria Ulivelli "È un tesoro: non ho mai visto queste vecchie foto della villa. Un tesoro per me e per mio zio Nicolas". Per la prima volta Emmanuel Carrère varca il cancello della tenuta di Bosco Bello, in via di San Domenico, tra Firenze e Fiesole. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento la villa, circondata da un giardino all’italiana e da una foresta che, tra gli alberi secolari, custodisce anche un lago, è stata la residenza di proprietà della sua bisnonna Ol’ga Komarovskij. Qui la contessa russa ha vissuto con il marito, l’ufficiale prussiano Victor von Pelken e con i figli Nathalie e Woldemar, avuto – scrive Carrère nel suo ultimo libro Kolchoz – con un giardiniere in servizio nella principesca dimora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ricerca delle radici. Carrère a Bosco Bello. La villa dove ha vissuto la bisnonna contessa

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