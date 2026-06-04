La prima volta di Carrère a Villa Bosco Bello la dimora in cui visse la bisnonna | Ora i fantasmi restano fuori da questo cancello

Notizia in breve

Emmanuel Carrère ha visitato per la prima volta Villa Bosco Bello, residenza della bisnonna. L’autore ha commentato che ora i fantasmi della storia familiare possono rimanere fuori dal cancello. La visita si è svolta in un clima di rispetto e silenzio, senza presenze o rievocazioni di eventi passati. Non sono stati segnalati incontri o testimonianze di presenze soprannaturali durante l’evento. La proprietà rimane chiusa al pubblico e non sono previste ulteriori visite ufficiali.