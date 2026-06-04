La prima volta di Carrère a Villa Bosco Bello la dimora in cui visse la bisnonna | Ora i fantasmi restano fuori da questo cancello
Emmanuel Carrère ha visitato per la prima volta Villa Bosco Bello, residenza della bisnonna. L’autore ha commentato che ora i fantasmi della storia familiare possono rimanere fuori dal cancello. La visita si è svolta in un clima di rispetto e silenzio, senza presenze o rievocazioni di eventi passati. Non sono stati segnalati incontri o testimonianze di presenze soprannaturali durante l’evento. La proprietà rimane chiusa al pubblico e non sono previste ulteriori visite ufficiali.
Firenze – “E ora i fantasmi possono rimanere fuori da questo cancello”. A Emmanuel Carrère mancava ancora un piccolo tassello nella ricostruzione della storia della sua famiglia che è l’anima – una delle tante anime – del suo ultimo libro Kolchoz, uscito in Italia per Adelphi all’inizio del mese scorso e subito tra i più venduti nel nostro paese. G li mancava vedere Bosco Bello, la tenuta a San Domenico, tra Firenze e Fiesole, i n cui ha vissuto la bisnonna Ol’ga Komarovskij con il marito Victor von Pelken e con i figli Nathalie e Woldemar. In Kolchoz alla villa di Bosco Bello, Carrère, 68 anni, dedica alcuni capitoli: “Per acquistarla e mantenerla bisognava essere veramente molto ricchi”, scrive, aggiungendo: “ho provato a visitarla due volte senza che mai mi venisse aperto il portone”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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