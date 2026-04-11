Ospedale oltre 2 milioni di euro dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha assegnato oltre 2 milioni di euro a cinque progetti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2024. Si tratta di un finanziamento che coinvolge l’ospedale e il sistema di ricerca pubblica della zona. I progetti hanno un valore complessivo di circa 1 milione di euro, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Un risultato di grande prestigio per la sanità parmense e per il sistema della ricerca pubblica: sono cinque i progetti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria finanziati dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2024, per un valore complessivo di 1.982.975 euro e uno di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Villa Verdi, dal ministero della Cultura stanziati sei milioni e mezzo di euro«La valorizzazione di Villa Verdi a Villanova rappresenta una scelta politica chiara e non rinviabile: investire su un bene identitario di rilevanza... Leggi anche: Frana a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per un intervento da oltre 10 milioni di euro Nuovo ospedale, pressing politico per accelerare: Scerra (M5S) chiama in causa i ministeri