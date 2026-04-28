Ricerca oncologica | l’Irccs di Aviano vince 1,8 milioni dal Ministero

Il Ministero della Salute ha destinato 1,8 milioni di euro all'Irccs di Aviano, destinati a finanziare quattro progetti scientifici. I fondi sono stati assegnati a ricercatori di età inferiore ai 40 anni, che coordinano le rispettive iniziative di ricerca nel campo oncologico. La decisione riguarda specificamente iniziative di studio e sviluppo nel settore della ricerca medica, senza ulteriori dettagli sui progetti.

?? Cosa sapere Il Ministero della Salute assegna 1,8 milioni di euro all'Irccs di Aviano. I fondi finanziano quattro progetti scientifici coordinati da ricercatori sotto i 40 anni. L'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha annunciato oggi presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano l'assegnazione di 1,8 milioni di euro da parte del ministero della Salute a favore dell'Irccs avianese per lo sviluppo di quattro progetti di ricerca scientifica. Il riconoscimento arriva d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca oncologica: l’Irccs di Aviano vince 1,8 milioni dal Ministero Notizie correlate Ricerca oncologica: l’IRCCS di Reggio scala la classifica nazionaleL’eccellenza della ricerca oncologica a Reggio Emilia raggiunge nuovi vertici grazie ai risultati ottenuti dall’IRCCS locale, che si posiziona al... Oltre un milione di euro allo Iov: il Ministero finanzia tre progetti di ricerca oncologicaOltre un milione di euro per finanziare tre studi in settori altamente innovativi e confermare il ruolo dello Iov tra i centri di riferimento della... Altri aggiornamenti Si parla di: Ricerca finalizzata: selezionati quattro progetti Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. L'intelligenza artificiale alleata della ricerca oncologicaGrazie all'intelligenza artificiale si realizza una sorta di gemello digitale del tumore, per poi ricreare il suo microambiente e simulare la risposta alla terapia: è dedicato al cancro ovarico uno ... rainews.it Rionero in Vulture, l’Irccs Crob entra nella Rete europea dei centri oncologici di eccellenzaIl Crob di Rionero entra nella rete europea dei centri oncologici di eccellenza e rafforza la cooperazione internazionale nella ricerca. trmtv.it