La Repubblica e l’Unione Europea sono state entrambe celebrate, ma rappresentano modelli opposti. La forma repubblicana dello Stato è stata adottata attraverso un referendum popolare, mentre oggi ai cittadini è vietato esprimersi pubblicamente sulla Ue. La partecipazione democratica sulla sovranità nazionale è garantita, mentre sul tema dell’Unione Europea ci sono restrizioni alla libertà di opinione. La differenza tra le due realtà si evidenzia nella modalità di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni.

Ottant’anni di Repubblica. Ma che bellezza! Certo che il 2 giugno è stata una grande festa impregnata di retorica, come avrebbe potuto non esserlo: ottant’anni dal famoso referendum monarchiarepubblica; ottant’anni dall’elezione della Costituente; ottant’anni dal primo suffragio universale, visto che proprio il 2 giugno 1946 le donne debuttavano nelle cabine elettorali. Ma in questo trionfo retorico si è creato un corto circuito, di cui la penna più illustre è stata quella di Paolo Mieli. L’ex direttore del Corriere ha ipotizzato, proprio su quel giornale, un «2 giugno europeo». Cosa c’entra una parata con la ricorrenza del giorno in cui l’Italia decise di darsi una forma repubblicana? Il significato è chiaro: una volta scelta la Repubblica, dobbiamo essere pronti, oggi come allora, a difenderla. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Repubblica e l’Ue celebrate insieme ma sono modelli opposti

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