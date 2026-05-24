Milano ritrova il suo Giro La città respira aria di festa Da Coppi a Pantani qui si sono celebrate le glorie
Il Giro d’Italia torna a passare per Milano dopo cinque anni, portando di nuovo l’atmosfera di festa in città. La corsa, che ha visto protagonisti campioni come Coppi e Pantani, ha ripreso il suo percorso tra le strade milanesi. La presenza della gara suscita entusiasmo tra i residenti, anche se non sono stati specificati dettagli sul tracciato o le tappe successive. La città si prepara ad accogliere nuovamente la famosa competizione ciclistica.
Ma guarda un po’ chi si rivede. Il Giro d’Italia non metteva pedivella a Meneghinia da cinque anni. Un abisso di tempo, in un certo senso. E il senso del distacco è assai milanese. Almeno per quelli che continuano ad amare il più nobile dei mezzi a trazione animale (essendo in fondo l’uomo una bestia, pur non priva d’ingegno): la bicicletta, e che diamine. Il Giro, si sa, è nato qui e qui ha celebrato le glorie e il martirio della fatica di stare in sella. Ma se Milano ritrova il Giro è perché forse lo ha perso già da un bel po’. Qualcuno, al di là di tutte le logiche e logistiche attuali della seconda corsa ciclistica a tappe più importante del mondo, vede nel Giro sempre più distante un manifesto, reciproco disamore tra la città e il ciclismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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