Il Giro d’Italia torna a passare per Milano dopo cinque anni, portando di nuovo l’atmosfera di festa in città. La corsa, che ha visto protagonisti campioni come Coppi e Pantani, ha ripreso il suo percorso tra le strade milanesi. La presenza della gara suscita entusiasmo tra i residenti, anche se non sono stati specificati dettagli sul tracciato o le tappe successive. La città si prepara ad accogliere nuovamente la famosa competizione ciclistica.

Ma guarda un po’ chi si rivede. Il Giro d’Italia non metteva pedivella a Meneghinia da cinque anni. Un abisso di tempo, in un certo senso. E il senso del distacco è assai milanese. Almeno per quelli che continuano ad amare il più nobile dei mezzi a trazione animale (essendo in fondo l’uomo una bestia, pur non priva d’ingegno): la bicicletta, e che diamine. Il Giro, si sa, è nato qui e qui ha celebrato le glorie e il martirio della fatica di stare in sella. Ma se Milano ritrova il Giro è perché forse lo ha perso già da un bel po’. Qualcuno, al di là di tutte le logiche e logistiche attuali della seconda corsa ciclistica a tappe più importante del mondo, vede nel Giro sempre più distante un manifesto, reciproco disamore tra la città e il ciclismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano ritrova il suo Giro. La città respira aria di festa. Da Coppi a Pantani, qui si sono celebrate le glorie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PASSO una NOTTE in una CASA ABBANDONATA con GIULIA!

Notizie e thread social correlati

In città si respira aria di primavera. Natura e arte con Giardini d’autoreA Rimini, la primavera è arrivata con il tradizionale rito delle fogheracce sulla spiaggia, che ha richiamato centinaia di persone ieri sera.

Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati: le nozze da favola celebrate da Orietta BertiEmanuele Ferrari e Andrea Iori hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia romantica e suggestiva.

Temi più discussi: Il Capolavoro di Bach in Duomo: torna la Messa in Si Minore di J.S. Bach - Duomo di Milano; Orio, sbarca in piena notte e si ritrova l’auto smontata nel parcheggio dell’aeroporto: Bergamo non mi vedrà più; Milano corre dello 0,70%, l’Europa ritrova slancio; Castellammare ritrova il suo mare: il miracolo laico del Sarno.

Milano ritrova il suo Giro. La città respira aria di festa. Da Coppi a Pantani, qui si sono celebrate le glorieA Piazzale Loreto tutto cominciò in quasi clandestinità il 13 maggio del 1909 con la tappa di avvio della prima edizione: gli iscritti erano 127, vinse Beni. Negli anni applauditi sulle strade campion ... ilgiorno.it

Milano ritrova un amore dimenticato, il Giro d'ItaliaDopo sei anni la corsa rosa torna nella fu capitale delle biciclette e del ciclismo, la città dove è nata nel 1909 e dove una volta partiva e arrivava ... ilfoglio.it