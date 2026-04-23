I genitori di due giovani vittime, rimasti folgorati in un incidente, hanno dichiarato che i ragazzi erano la loro forza e il centro della loro vita. Raccontano di averli visti nascere e di aver condiviso con loro momenti importanti, sottolineando come siano stati una parte fondamentale della loro esistenza. La famiglia ha descritto i figli come persone che avevano tutta la vita davanti e che ora mancano profondamente.

Magione (Perugia), 23 aprile 2026 – “Due ragazzi che erano tutta la nostra vita, la nostra azienda, il nostro futuro. Tutto era per loro e adesso non c’è più niente”. La voce di Fabrizio Fierloni si spezza mentre ripercorre i minuti che hanno preceduto la scoperta più atroce per un padre e per uno zio. Era a cena con la moglie quando il primo segnale d’allarme è arrivato da suo figlio Luca, cugino legatissimo ai gemelli: aveva parlato con uno dei ragazzi, sapeva di quel piccione che non voleva saperne di rientrare e che si era fermato sul filo. https:www.lanazione.itumbriacronacacacciatori-morti-dk7d8mtk L’ultimo contatto con il padre. “ Tiragli qualcosa, un sasso, e se non viene via lascialo stare”, gli aveva suggerito Luca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sono nati insieme, insieme se ne sono andati”. I genitori dei gemelli morti folgorati: “Erano la nostra forza”

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