La reliquia di San Francesco arriva a Terrasini al via la rassegna con 16 appuntamenti
Una reliquia di San Francesco è arrivata a Terrasini, dando il via a una rassegna di 16 eventi. La presenza della reliquia ha attirato la partecipazione di numerose persone, che si sono radunate per venerarla. La manifestazione prosegue con incontri e momenti di preghiera, coinvolgendo la comunità locale. La mostra rimarrà aperta per diverse settimane, offrendo l’opportunità di conoscere meglio la figura del santo e il suo messaggio.
Una reliquia, un messaggio di pace e una comunità riunita attorno a una delle figure più amate della storia cristiana. Con una giornata intensa e partecipata si è aperta ieri a Terrasini la rassegna “Francesco d'Assisi. Santo, e non solo!”, il ciclo di sedici appuntamenti promosso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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ciao! Oggi tra Marco, il nostro Custode, ha portato la reliquia di san Francesco in un altro borgo della bella Sicilia, Terrasini. anche qui una stupenda accoglienza! #sanfrancesco #reliquie #terrasini facebook
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