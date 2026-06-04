La reliquia di San Francesco arriva a Terrasini al via la rassegna con 16 appuntamenti

Notizia in breve

Una reliquia di San Francesco è arrivata a Terrasini, dando il via a una rassegna di 16 eventi. La presenza della reliquia ha attirato la partecipazione di numerose persone, che si sono radunate per venerarla. La manifestazione prosegue con incontri e momenti di preghiera, coinvolgendo la comunità locale. La mostra rimarrà aperta per diverse settimane, offrendo l’opportunità di conoscere meglio la figura del santo e il suo messaggio.