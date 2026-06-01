A Terrasini la reliquia di San Francesco d' Assisi si apre un anno di eventi tra fede cultura e storia

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Terrasini si apre un anno di eventi dedicati a San Francesco d’Assisi, con 16 appuntamenti tra fede, cultura, storia, musica e spettacolo. La serie di iniziative mira a celebrare la figura storica e religiosa del santo, coinvolgendo diverse discipline e pubblici. Tra le attività previste ci sono incontri, spettacoli e momenti di approfondimento, tutti incentrati sulla vita e l’eredità di San Francesco. La programmazione si svolge nel corso dell’intero anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sedici appuntamenti tra fede, cultura, storia, letteratura, musica e spettacolo per raccontare una delle figure più amate e influenti della storia cristiana e della cultura occidentale. Prenderà il via mercoledì 3 giugno a Terrasini la rassegna “Francesco d'Assisi. Santo, e non solo! – Sentieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

San Francesco d’Assisi. Tra fede, dubbi e poesia. In dialogo con PreziosiL’ottantesima edizione del Dramma Popolare di San Miniato si svolgerà quest’anno con un tema dedicato a San Francesco d’Assisi, in occasione degli...

Villaricca, al via l’Anno Santo: la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi diventa Meta-GiubilareA Villaricca, la chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi è stata ufficialmente riconosciuta come Meta-Giubilare, dando il via a un anno santo...

La reliquia di San Francesco d'Assisi a Massa Lubrense: quando si può visitareMassa Lubrense accoglie un evento di profonda spiritualità legato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Da oggi e fino a domenica 12 aprile 2026 la città della penisola ... ilmattino.it

Peregrinatio della reliquia di San Francesco a BoccaleoneA Bergamo è in programma nel monastero delle Clarisse a Boccaleone in Via Lunga, 20 tra il 14 e il 15 febbraio la Peregrinatio della reliquia di San Francesco. La reliquia del cordone di san Francesco ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web