A Terrasini la reliquia di San Francesco d' Assisi si apre un anno di eventi tra fede cultura e storia

Notizia in breve

A Terrasini si apre un anno di eventi dedicati a San Francesco d’Assisi, con 16 appuntamenti tra fede, cultura, storia, musica e spettacolo. La serie di iniziative mira a celebrare la figura storica e religiosa del santo, coinvolgendo diverse discipline e pubblici. Tra le attività previste ci sono incontri, spettacoli e momenti di approfondimento, tutti incentrati sulla vita e l’eredità di San Francesco. La programmazione si svolge nel corso dell’intero anno.