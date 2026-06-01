A Terrasini la reliquia di San Francesco d' Assisi si apre un anno di eventi tra fede cultura e storia
A Terrasini si apre un anno di eventi dedicati a San Francesco d’Assisi, con 16 appuntamenti tra fede, cultura, storia, musica e spettacolo. La serie di iniziative mira a celebrare la figura storica e religiosa del santo, coinvolgendo diverse discipline e pubblici. Tra le attività previste ci sono incontri, spettacoli e momenti di approfondimento, tutti incentrati sulla vita e l’eredità di San Francesco. La programmazione si svolge nel corso dell’intero anno.
Sedici appuntamenti tra fede, cultura, storia, letteratura, musica e spettacolo per raccontare una delle figure più amate e influenti della storia cristiana e della cultura occidentale. Prenderà il via mercoledì 3 giugno a Terrasini la rassegna “Francesco d'Assisi. Santo, e non solo! – Sentieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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