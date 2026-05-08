A Milazzo la reliquia del Mantello di San Francesco di Paola

A Milazzo si terrà un evento speciale dedicato a San Francesco di Paola, in occasione della celebrazione delle Aree Marine Protette di Sicilia e Campania. Durante la giornata, sarà esposta una reliquia del mantello del santo, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirarla da vicino. La manifestazione si svolge in una cornice naturale di grande richiamo, attirando un pubblico interessato alla tradizione religiosa e alla tutela ambientale delle aree marine.

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