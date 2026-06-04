La Puglia accelera sulla mobilità smart oltre 11mila alla piattaforma digitale ' MaaS' | I cittadini sono pronti

Oltre 11.000 persone si sono registrate sulla piattaforma digitale 'MaaS' in Puglia, secondo i dati diffusi durante l’evento conclusivo dei progetti ‘MaaS4Puglia’ e ‘MaaSBari’. Questi progetti, sostenuti da Regione e Comune di Bari, puntano a sviluppare un sistema di mobilità integrata, digitale e sostenibile, passando dalla fase sperimentale a quella di implementazione futura.

Dalla sperimentazione alla mobilità del futuro. Si è tenuto oggi l’evento conclusivo dedicato ai progetti ‘MaaS4Puglia’ e ‘MaaSBari’, il percorso promosso da Regione Puglia e Comune di Bari per sperimentare un nuovo modello di mobilità integrata, digitale e sostenibile, capace di mettere al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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