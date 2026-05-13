Muoversi senza barriere l' Unione Valdera aderisce alla Piattaforma CUDE per semplificare la mobilità dei cittadini con disabilità

L'Unione Valdera ha deciso di aderire alla Piattaforma CUDE, un sistema digitale che permette di facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità in tutta Italia. Questa scelta mira a rendere più semplice la mobilità dei cittadini con bisogni specifici, offrendo uno strumento unico per la gestione delle esigenze di trasporto. L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento dei servizi dedicati alle persone con disabilità nella zona.

Importante novità per le persone con disabilità della Valdera. L'Unione ha infatti aderito alla Piattaforma Unica Nazionale CUDE, lo strumento digitale che semplifica gli spostamenti dei disabili su tutto il territorio italiano. Grazie a questa iniziativa, già operativa in tutti i comuni.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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