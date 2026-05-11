Padova smart oltre 7mila cittadini coinvolti nel progetto Punti Digitale Facile
A Padova si conclude con successo il progetto “Punti Digitale Facile”, promosso dal Comune e rivolto all’inclusione digitale. Oltre 7.000 cittadini hanno partecipato alle attività previste, che miravano ad avvicinare la popolazione alle tecnologie digitali. Il progetto ha coinvolto diverse aree della città e ha offerto supporto a chi desiderava migliorare le proprie competenze digitali.
Si conclude con successo il progetto Punti Digitale Facile, promosso dal comune di Padova e dedicato all’inclusione digitale. Nello specifico, è pensato per offrire un supporto concreto a tutte le persone che hanno difficoltà a utilizzare strumenti informatici o piattaforme online. Tra 2025 e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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