Padova smart oltre 7mila cittadini coinvolti nel progetto Punti Digitale Facile

A Padova si conclude con successo il progetto “Punti Digitale Facile”, promosso dal Comune e rivolto all’inclusione digitale. Oltre 7.000 cittadini hanno partecipato alle attività previste, che miravano ad avvicinare la popolazione alle tecnologie digitali. Il progetto ha coinvolto diverse aree della città e ha offerto supporto a chi desiderava migliorare le proprie competenze digitali.

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