La Promessa anticipazioni settimanali dal 6 al 12 giugno | Rafaela migliora grazie alle cure del dottor Guillen
Rafaela mostra segnali di miglioramento grazie alle cure del dottore. La protagonista della telenovela spagnola “La Promessa” sta rispondendo positivamente alle terapie, secondo le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 giugno. La trama si concentra sui cambiamenti nella sua condizione, mentre la narrazione si arricchisce di colpi di scena e sviluppi inaspettati. I fan possono aspettarsi momenti di suspense e nuove rivelazioni nei prossimi episodi.
Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 6 al 12 giugno, assisteremo all’arrivo del dottor Guillen, una presenza fondamentale per la salute della piccola Rafaela. La Promessa, trame puntate italiane dal 6 al 12 giugno. L’arrivo del dottor Guillen – il medico del paese – si rivela decisivo per salvare la piccola Rafaela. Grazie alle sue cure le condizioni della bambina migliorano visibilmente, ridando speranza ad Adriano a Catalina. Allo stesso tempo però, la sua presenza porta conseguenze negative per Simona e Ricardo. Il gesto... 🔗 Leggi su Superguidatv.it
LA PROMESSA ANTICIPAZIONI 1 7 GIUGNO Tradimenti, baci proibiti e una bambina in pericolo
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