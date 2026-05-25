Dal 1 al 7 giugno 2026, la soap mostra Curro che sfida Lorenzo e Simona che porta il dottor Guillen alla tenuta. Le puntate si concentrano su tensioni e confronti tra i personaggi principali, con eventi che influenzano le dinamiche interne. La narrazione si sviluppa attraverso azioni e reazioni che segnano nuovi passaggi nella trama, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli esiti di tali confronti.

La settimana dall’1 al 7 giugno 2026 de La Promessa si apre con un intreccio di emozioni che travolge la tenuta, dove ogni gesto sembra destinato a cambiare gli equilibri tra i personaggi. Le tensioni crescono, i rapporti si incrinano e nuovi segreti emergono proprio quando tutto sembrava essersi stabilizzato. Leocadia e Lorenzo tornano a scontrarsi, Curro si avvicina sempre di più alla verità sul suo tentato omicidio e Manuel, nonostante i successi, continua a vivere nell’ombra del ricordo di Jana. Intanto la salute di Rafaela peggiora e la corsa contro il tempo diventa sempre più drammatica. Cosa spingerà Curro a sfidare apertamente Lorenzo? Quale ruolo avrà Angela in questa spirale di eventi? E fino a che punto Manuel sarà disposto a rischiare pur di aiutare chi ha bisogno? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026: Curro sfida Lorenzo e Simona porta il dottor Guillen alla tenuta

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