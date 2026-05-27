Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 30 maggio al 5 giugno, assisteremo al peggioramento delle condizioni di salute della piccola Rafaela. La bambina ha la febbre altissima e non si trova un medico disposto a curarla. La Promessa, trame puntate italiane dal 30 maggio al 5 giugno. Tono ed Enora invitano Manuel a Lujan per festeggiare la realizzazione del nuovo motore, ma lui – ancora tormentato dalla morte di Jana – rifiuta. Il marchesino si confida con Curro rivelandogli la sua tristezza. Intanto alla tenuta tutti sono in apprensione per le condizioni di salute della piccola Rafaela, vittima di una febbre altissima. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 30 maggio al 5 giugno: la piccola Rafaela sta male

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