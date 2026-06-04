Due colpi di pistola sono stati esplosi nel palazzo dei Luján, creando scompiglio tra le persone presenti. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l’evento ha provocato panico e fuga tra gli abitanti. La polizia si è subito recata sul posto per le prime verifiche, mentre la scena è rimasta sotto stretta sorveglianza. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili dell’accaduto.

Due colpi di pistola interrompono il fragile equilibrio di La Promesa e trasformano il palazzo dei Luján in uno scenario di paura e confusione. Il duca di Carril, deciso a portare via Vera con la forza, arriva armato e provoca uno scontro che culmina in un finale drammatico. Con l’episodio che si chiude senza rivelare chi sia stato colpito e quali saranno le conseguenze, cresce l’attesa per scoprire cosa è realmente accaduto nei corridoi della tenuta. A La Promessa la tensione esplode in modo improvviso e violento. Dopo giorni di minacce, sospetti e verità sussurrate nei corridoi del palazzo, il pericolo prende finalmente forma. Al centro del dramma c’è Vera, decisa a non seguire suo padre, il duca di Carril, nonostante le pressioni sempre più aggressive dell’uomo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa anticipazioni: due spari nel palazzo dei Luján, destino incerto per tutti!

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