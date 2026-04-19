Nelle puntate de La Promessa in programma dal 20 al 26 aprile 2026, la madre decide di allontanare Angela dalla casa dei Luján. La scelta di Leocadia sorprende Angela de Figueroa, che si ritrova improvvisamente senza il suo rifugio. La scena si sviluppa con un gesto deciso e inaspettato, creando tensione tra i personaggi coinvolti.

© US Mediaset Una decisione improvvisa della madre Leocadia lascia attonita Angela de Figueroa nelle prossime puntate de La Promessa. Appena intuisce che la figlia si sta avvicinando troppo al “valletto” Curro Exposito, la dark lady espelle infatti Angela dalla residenza dei Luján e la obbliga a tornare a Zurigo per ultimare i suoi studi in legge. Pochi minuti dopo la partenza, la ragazza cerca però di ribellarsi all’ordine di Leocadia. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset La Promessa, anticipazioni da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2026: Leocadia espelle Angela dalla residenza dei Luján

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