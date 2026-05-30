Martina propone di dividere ufficialmente le terre dei Luján per evitare futuri scontri familiari. La decisione viene comunicata a Catalina, cercando di trovare una soluzione definitiva alla questione. La proposta prevede una suddivisione chiara delle proprietà, senza lasciare margini di ambiguità. La discussione si svolge in un momento di tensione tra i membri della famiglia, con l’obiettivo di prevenire ulteriori conflitti. La decisione sarà discussa nelle prossime settimane.

Martina propone a Catalina una decisione drastica: dividere ufficialmente le terre dei Luján per evitare nuovi scontri familiari. Una scelta che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri della tenuta. Nelle anticipazioni de La Promessa del 31 maggio, Martina torna a sorprendere la famiglia Luján con una proposta destinata a far discutere. Stanca dei continui conflitti che minano la serenità della tenuta, la giovane suggerisce a Catalina di procedere con la divisione ufficiale delle terre. Una decisione radicale che, se accolta, potrebbe segnare una svolta irreversibile negli equilibri della famiglia e aprire nuovi fronti di tensione all'interno della proprietà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 31 maggio: Martina vuole dividere le terre dei Luján

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La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Maggio 2026 - LA PARTENZA DI LOPE

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