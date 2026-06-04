La Promessa anticipazioni | Cruz torna nella soap opera? L’indiscrezione dalla Spagna
Secondo un’indiscrezione dalla Spagna, un personaggio della soap opera potrebbe tornare in scena. La serie, trasmessa ogni giorno su Rete 4, segue le vicende della famiglia Lujan e attira più di 1,5 milioni di telespettatori. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno del personaggio.
La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. In onda ogni giorno su Rete 4, le vicende della famiglia di Lujan ottengono oltre 1 milione e mezzo di telespettatori. In queste ore, in Spagna sta circolando un'indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. Il portale spagnolo Cultura en serie ha svelato che Cruz potrebbe far ritorno a La Promessa. A mettere benzina sul rumor è arrivata la segnalazione di un fan. In particolare, un utente ha pubblicato un post nel suo profilo X in cui ha affermato di essere stato presente alle registrazioni della soap opera: "secondo quanto detto dallo stesso produttore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
LA PROMESSA ANTICIPAZIONI:IL SEGRETO NELLA LETTERA DI CRUZ DISTRUGGE MANUEL!
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