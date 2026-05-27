Le riprese della stagione 11 de Il Paradiso delle signore sono partite a Roma. La produzione sta lavorando sugli scenari e sui costumi, ma non sono ancora stati annunciati ufficialmente i personaggi confermati. La messa in onda della nuova stagione è prevista per settembre su Rai 1, mentre le anticipazioni sui volti e le trame non sono state ancora diffuse. La produzione sta mantenendo riserbo sulle novità e sui ritorni nel cast.

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 11 sono iniziate a Roma. Per questa ragione, c'è grande attesa di sapere quali personaggi sono stati confermati per le nuove puntate in arrivo da settembre sui teleschermi di Rai 1. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal set si apprende che nella nuova stagione ci sarà Marcello Barbieri interpretato dall'attore Pietro Masotti. L'uomo continuerà ad inseguire il suo lieto fine con Rosa Camilli, che nell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore ha subito una grave ferita alla gamba. Inoltre presente anche Umberto Guarnieri interpretato dall'attore Roberto Farnesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: chi resta nella nuova stagione della soap opera

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