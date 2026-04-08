Calciomercato Inter dalla Spagna | Soap opera Bastoni

Il quotidiano spagnolo Sport ha scritto nuovamente sulla possibile vendita del difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, al Barcellona. La voce circola da alcune settimane e ora viene ripresa come una “soap opera”. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la trattativa sembra essere tra le opzioni in piedi per il club catalano. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Il quotidiano spagnolo Sport torna a parlare della possibile operazione di calciomercato che potrebbe portare il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni al Barcellona. Trattative – ancora tutte da imbastire – già diventate soap opera. Scrivono gli iberici: “La realtà è che per ora il club di Blaugrana non Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, dalla Spagna: “Soap opera Bastoni” Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono: il Barcellona vuole BastoniCalciomercato in salsa spagnola, voci sull’Inter e su Alessandro Bastoni: secondo il quotidiano Sport in casa Barcellona ci sarebbe ottimismo sulla... Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurriCalciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con... Temi più discussi: Calciomercato – Inter-Barcellona, idea scambio Bastoni-Dani Olmo: le ultimissime; Inter: vale la pena cedere Bastoni? Perché Sì e perché No; Mercato Inter, il Barcellona vuole Bastoni: ecco l'offerta e chi può sostituirlo; Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila. Calciomercato Inter News | Dalla Spagna sono sicuri: Bastoni vuole solo il Barcellona (6 aprile 2026)Calciomercato Inter News: il difensore sembra promesso sposo del club catalano. Bisseck, Calhanoglu e Frattesi tra i possibili partenti (6 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Dalla Spagna – Deco ‘minaccia’ l’Inter: Abbassate il prezzo di Bastoni, altrimenti…In particolare il quotidiano catalano Sport, nella sua edizione online, pubblica oggi un aggiornamento rovente titolato: Deco (ds del Barcellona, ndr) avverte l’Inter: o abbassano il prezzo di ... passioneinter.com Calciomercato Inter Le ultime su Bastoni - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com