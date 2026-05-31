Nella prossima settimana, Angela decide di restare nella residenza dei Lujan invece di tornare in Svizzera, nonostante le pressioni di Leocadia e Lorenzo de la Mata. È il momento in cui i due protagonisti, Curro e Angela, vivono la loro prima intimità. La narrazione si concentra su questo evento, che si verifica tra le tensioni e le complicazioni legate alle manovre della madre di Angela.

© US Mediaset L’atmosfera si fa ‘caliente’ nei prossimi episodi de La Promessa. Nonostante i tranelli che la madre Leocadia e Lorenzo de la Mata le hanno teso per convincerla a ritornare in Svizzera, Angela de Figueroa decide di rimanere nella residenza dei Lujan per amore di Curro Exposito. E così, complici i sentimenti che provano l’uno nei confronti dell’altra, Curro e Angela fanno l’amore per la prima volta. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026: Curro e Angela fanno l’amore per la prima volta

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La Promessa - Anticipazioni 30 Apr e 1 Mag 2026 - ANGELA ACCAMPATA NEI GIARDNI DEL PALAZZO

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