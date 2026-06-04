La prima volta di Laura Ravetto contro l’ex leader Salvini Alla Camera per Futuro Nazionale | Ministro mi parli delle case agli stranieri

Un deputato di Futuro Nazionale ha rivolto una domanda al ministro dell’interno, chiedendo di parlare delle case destinate agli stranieri. Si tratta del primo intervento di Laura Ravetto contro l’ex leader della Lega, Matteo Salvini, nella Camera dei Deputati. Il confronto si inserisce in una polemica legata allo slogan “prima gli italiani”, utilizzato in passato dal partito di Salvini. La discussione si è svolta tra i banchi della Camera senza ulteriori sviluppi pubblici.

Dai banchi della Camera arriva un nuovo affondo di Futuro nazionale contro Matteo Salvini, su un terreno simbolico per la vecchia Lega: lo slogan «prima gli italiani». Durante il question time, i deputati vannacciani mettono nel mirino il ministro delle Infrastrutture provando a inchiodarlo sull’ assegnazione delle case popolari, a loro dire troppo sbilanciata a favore degli stranieri. Un regolamento di conti interno alla destra, che contribuisce ad alzare la tensione mentre non si fermano le voci su nuove fuoriuscite dalla maggioranza verso il partito del generale. Ravetto attacca sugli alloggi popolari. La scena, in Aula, dice molto. Laura Ravetto, passata da poco dalla Lega al movimento di Roberto Vannacci, prende la parola per il suo primo question time da ex salviniana. 🔗 Leggi su Open.online

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