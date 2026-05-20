Laura Ravetto lascia la Lega per Futuro Nazionale di Vannacci | i rumors sulle fughe dal partito di Salvini

Laura Ravetto ha annunciato il suo abbandono della Lega per unirsi a Futuro Nazionale, partito fondato da Vannacci. Prima di lei, altri due esponenti avevano lasciato il partito di Salvini per entrare nel nuovo movimento. La notizia ha fatto il giro del panorama politico, alimentando i rumors su ulteriori defezioni in seno alla Lega. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali ripercussioni o nuove adesioni, ma la questione ha attirato l’attenzione di osservatori e media.

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