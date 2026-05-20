Laura Ravetto lascia la Lega per Futuro Nazionale di Vannacci | i rumors sulle fughe dal partito di Salvini
Laura Ravetto ha annunciato il suo abbandono della Lega per unirsi a Futuro Nazionale, partito fondato da Vannacci. Prima di lei, altri due esponenti avevano lasciato il partito di Salvini per entrare nel nuovo movimento. La notizia ha fatto il giro del panorama politico, alimentando i rumors su ulteriori defezioni in seno alla Lega. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali ripercussioni o nuove adesioni, ma la questione ha attirato l’attenzione di osservatori e media.
L'addio di Laura Ravetto potrebbe non essere l'ultimo. Prima di lei Rossano Sasso ed Edoardo Ziello avevano lasciato la Lega per aderire a Futuro nazionale di Vannacci. Ora i rumors di palazzo parlano di altri leghisti pronti ad abbandonare. La vicesegretaria Sardone: "Non sarà l'ultima, con le elezioni vicine entrano in gioco logiche diverse". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La deputata Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro nazionale di Roberto Vannacci
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Laura Ravetto ha lasciato la Lega. Lo sappiamo, è una notizia che vi sconvolge come scoprire che a luglio fa caldo. Ravetto, che in vent'anni ha cambiato più partiti che vite degli italiani, dopo Forza Italia, Cambiamo e Lega, ha scelto Futuro Nazionale di Vann - Facebook facebook
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