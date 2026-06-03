Carrère torna alle radici | riaperti i cancelli di Villa Bosco Bello

Notizia in breve

I cancelli di Villa Bosco Bello sono stati riaperti dai nuovi proprietari, dopo anni di chiusura. La decisione di aprire la villa riguarda la volontà di recuperare e valorizzare la proprietà. La contessa russa che vi aveva abitato tra Firenze e Fiesole è stata identificata come una figura storica legata alla residenza. La riapertura ha suscitato interesse tra gli abitanti e gli appassionati di storia locale. Non sono stati comunicati dettagli sui piani futuri per la villa.