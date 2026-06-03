Carrère torna alle radici | riaperti i cancelli di Villa Bosco Bello

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cancelli di Villa Bosco Bello sono stati riaperti dai nuovi proprietari, dopo anni di chiusura. La decisione di aprire la villa riguarda la volontà di recuperare e valorizzare la proprietà. La contessa russa che vi aveva abitato tra Firenze e Fiesole è stata identificata come una figura storica legata alla residenza. La riapertura ha suscitato interesse tra gli abitanti e gli appassionati di storia locale. Non sono stati comunicati dettagli sui piani futuri per la villa.

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Cosa ha spinto i nuovi proprietari ad aprire finalmente i cancelli?. Chi era la contessa russa che abitava questa villa tra Firenze e Fiesole?. Come la Rivoluzione russa ha causato la perdita di questa proprietà toscana?. Quale segreto familiare ha rivelato Carrère nel suo ultimo libro Kolchoz?.? In Breve La tenuta di San Domenico apparteneva alla bisnonna Olga Komarovskij e al marito Victor von Pelken.. La Rivoluzione russa causò la perdita delle rendite e la vendita della villa fiorentina.. L'autore approfondisce l'eredità familiare nel libro Kolchoz pubblicato dalla casa editrice Adelphi.. La discendenza include la storica Hélène Carrère d'Encausse legata alle radici russe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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