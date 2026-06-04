Il West Ham United ha annunciato la partenza di alcuni giocatori e membri dello staff mentre la ricostruzione estiva si ferma. La società ha comunicato ufficialmente le uscite, senza specificare i dettagli sui trasferimenti o le motivazioni. La retrocessione ha influito sulle operazioni di mercato, portando a una pausa nei movimenti di calciomercato e a una riorganizzazione della rosa. Nessun nuovo acquisto è stato annunciato finora, e il club si prepara a affrontare la prossima stagione in una fase di transizione.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Gli Hammers hanno sopportato una battaglia molto combattuta con il Tottenham Hotspur nella corsa per la sopravvivenza della Premier League durante la stagione 202526. Il West Ham, che probabilmente non si sarebbe mai aspettato che gli Spurs fossero la loro diretta concorrenza in una potenziale battaglia per la retrocessione, ha perso l’ultima giornata di Premier League nonostante una vittoria per 3-0. Gli Hammers hanno smantellato... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La prima grande uscita del West Ham United dopo la retrocessione si è rivelata mentre la ricostruzione estiva si blocca: rapporto

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West Ham United v Queens Park Rangers | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

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